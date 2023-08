A rentrée pôs no centro do debate a urgência de baixar impostos, desde logo o IRS. Excelente notícia. A IL defendeu sempre o desagravamento e simplificação fiscais como estratégia de crescimento. Fomos até acusados de ser monotemáticos. Por isso, é bom constatar que o tema passou a ser, pelo menos no discurso, assumido com entusiasmo. As ideias fazem o seu caminho.

