Pior a emenda do que o soneto

Marcelo tem razão quando fala em “emergência da crise habitacional” e diz que, no essencial, o Estado não vai assumir responsabilidade direta na construção de habitação. O maior problema do Mais Habitação não são as medidas supostamente polémicas, mas a escassez de resultados que o Governo apresenta ao fim de sete anos. Há centenas de casas em construção, projeto ou concurso e 2600 milhões do PRR. Mas continuamos a ter Estado a menos, e isso não vai mudar. O padrão normal, nas cidades do Norte da Europa, é que pelo menos 25% do total de casas sejam oferta pública ou cooperativa, a preços acessíveis. Em Lisboa e no Porto não chegam a 10% (2% no país). Com a crescente ‘financiarização’ do mercado imobiliá­rio, fruto da expansão do turismo e de anos de juros baixos e estímulos monetários, os jovens e as classes médias dos países industrializados têm cada vez mais dificuldade em encontrar casa compatível com a sua bolsa. Em Portugal, sem oferta pública e com borlas fiscais para estrangeiros a inflacionar o mercado, o resultado está à vista: só nos últimos dois anos, as rendas cresceram 50% em Lisboa e no Porto, com especial impacto depois de se conhecer o propósito do Governo em limitar o aumento nos novos contratos, medida que tinha de ser aplicada quase imediatamente depois do anúncio.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.