Para onde vai o preço da habitação?

A maioria das pessoas gostaria de saber a resposta. Uns porque têm na casa a sua principal poupança que esperam vender no futuro para se sustentarem na reforma. Outros porque querem comprar casa em breve. Outros ainda estão focados no valor das rendas porque é o seu mercado. Por sua vez, os Governos em Portugal por norma são muito sensíveis às oscilações das rendas no centro de Lisboa e Porto que acabam por ser os motores da política de habitação.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.