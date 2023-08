Michael Parkinson

Numa boa entrevista por vezes reconhecemos o modo como o entrevistador quase se anula para “deixar falar” o entrevistado. Não é ele a estrela, mas a pessoa que convidou para falar sobre o seu trabalho e a sua vida. Porém, nem sempre é assim. A ideia não se adequa ao perfil de Oprah Winfrey, por exemplo, que faz as suas entrevistas a pensar no potencial de entretenimento e número de audiências que o convidado pode trazer. Na famosa primeira entrevista aos Duques de Sussex, em que Megan Markle acusou a família real britânica de racismo, Oprah foi ouvinte ao “deixar falar” e ao mesmo tempo cúmplice ao mostrar indignação com o que Megan acabara de dizer. Há um acordo tácito de confiança entre entrevistador e entrevistado em programas de entretenimento. Ninguém convida ninguém para ridicularizar nem para arrancar uma verdade que não quer dizer.

