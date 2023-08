Leopardo na pesca

No paredão, centenas de homens repetem o ritual que anula a cidade que deixaram para trás; é um rito que os devolve à cena mais primordial e antiga: o homem e a natureza; o homem a olhar para o mar e, entre eles, uma cana de pesca. E ali ficam parados horas a fio sem fazer nada, porque os movimentos na pesca são tão escassos como os do bingo. Uns falam, mas a maioria é silenciosa como um túmulo. O lerolero ficou lá atrás na civilização; ali no paredão, altar sagrado da mãe natureza, não se fala nem se pensa nas discussões com a mulher ou com o patrão. Passam horas parados e calados a olhar para as marés, para os navios, para os outros pescadores. Para quê? Porquê? Sempre me fez espécie esta quietude extrema. É inércia? É uma reza? Vão ali como elas vão à missa? Elas são da Graça e eles da Natureza, como diz Terrence Malick?

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.