E a vida continua

Desde que em Maio passado, estava o primeiro-ministro a explicar em directo ao país porque não via razões para demitir o ministro João Galamba e Marcelo se sobrepôs, também em directo e sem esperar pelo fim da explicação, para comunicar que discordava dela, temos vindo a assistir a um duelo infanto-institucional entre Presidente e primeiro-ministro. Na verdade, mais parece um jogo de pingue-pongue entre um adversário mais impulsivo, que está sempre a atacar (o Presidente) e outro, mais ponderado, tipo japonês, cuja estratégia consiste em fazer o outro perder a paciência (o PM). Desde Maio, ferido no orgulho, Marcelo não pára de atacar, como aliás anunciou logo que faria, com a extraordinária e imponderada promessa de que iria estar “ainda mais atento e interveniente”. Ou seja, iria policiar de perto o Governo, não por obrigação constitucional, mas por vingança pessoal: toda uma promessa de conflitos gratuitos, perdas de tempo e instabilidade garantida para os próximos dois anos e meio ou até que lhe passe o azedume.

