Do sucesso, das aflições e das lições de dois tiranetes

Há dezenas de anos acompanhei de perto os processos de mobilização popular e de mudança constitucional nas ruturas com as ditaduras militares latino-americanas que, do Brasil, Uruguai e Paraguai ao Chile e Argentina, tinham dominado o continente. Vi as esperanças empolgadas. Com as particularidades da história de cada país, esses movimentos conjugaram-se numa vaga democrática e tomou a forma de Governos progressistas diferentes mas apoiando-se entre si, com Lula, Correa, Lugo, Chávez, Morales. Essas coincidências temporais são frequentemente ilusórias, como é bem sabido, dado que os ciclos políticos vão sendo mais curtos e dramáticos. Chávez morreu, Lula foi preso e só inocentado anos depois, Correa exilou-se, Morales demitiu-se numa crise política. A extrema-direita passou a governar o Brasil com Bolsonaro e o liberalismo mais agressivo dominou a Argentina com Macri. E, depois, nova reviravolta: Boric ganhou no Chile, Petro na Colômbia, Lula voltou ao Planalto. E mais outra, o carrossel acelera: a proposta de Constituição pós-Pinochet foi chumbada no Chile e eleita uma nova câmara com maioria de direita radical; um candidato que se diz anarcocapitalista e pretende encerrar a saúde e a educação públicas parte com vantagem na corrida presidencial argentina; mas na Guatemala foi eleito um presidente de centro-esquerda e no Equador a disputa é entre uma mulher progressista e a família Naboa, os multimilionários das bananas que, com o pai e agora o filho, já vão na quinta tentativa de conquistar a presidência. Talvez algumas das razões para estas oscilações possam ser medidas por dois exemplos de tiranos, o de Salvador, Nayib Bukele, e o da Nicarágua, Daniel Ortega.

