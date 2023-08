Coisas das férias na aldeia

Longe destas páginas por um período que jamais havia experimentado — quatro semanas completas — fui acompanhando, com a devida distância física e emocional, os grandes problemas do país. Pela leitura dos jornais e visualizações transversas das TV, pareceu-me que no top estiveram a visita do Papa, com os seus detratores e apologistas; o magno problema do IRS, que me pareceu ir dar em nada; as rentrées mecânicas e sem alma dos partidos; o nascimento artificial de um bebé cujo pai morrera há quatro anos; e o veto ao pacote da Habitação. Ainda que os melhores e piores textos e intervenções na comunicação social sejam sobre a guerra que a Rússia levou à Ucrânia, nada abala a nossa profunda convicção de que as birras nacionais são mais importantes do que o futuro da Europa e do mundo. Aliás, todos os movimentos sociais decisivos perdem fulgor face a uma boa embirração; se meter o Presidente da República, melhor ainda.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.