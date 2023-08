43. Palavra da semana: calor

Ah, o calor. Vem o calor e voltam as fotografias dos termómetros dos carros a assinalar temperaturas saarianas, os “eu dou-me muito mal com o calor”, os “isto só está bem é na praia” ou os “só se está bem é dentro de água” logo substituídos pelos “isto nem na praia se está bem” ou os “não se está bem em lado nenhum”, que, bem vistas as coisas, é um estado mental apropriado para qualquer estação.