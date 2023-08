Chamem a proteção de menores: as minhas filhas ouvem Queen

O moralismo sisudo desta esquerda woke é igualzinho ao moralismo igualmente carrancudo dos velhos reacionários dos anos 60. Qual Archie Bunker 2.0, o esquerdista de hoje é um bota-de-elástico que vê pecados sem fim no rock and roll, no humor, na literatura; é incapaz de encaixar a liberdade rebelde, que, por definição, desafia normas e tabus. Nem sequer encaixa a alegria sem utilidade política, a alegria de cantar uma música fixe só porque sim, só porque sabe bem