Bem prega Frei Tomás...

O veto do Presidente da República sobre o pacote “Mais Habitação” não deixa pedra sobre pedra.

Com efeito, na mensagem dirigida ao Parlamento em que fundamenta esse veto, Marcelo Rebelo de Sousa enuncia críticas absolutamente arrasadoras, que se podem resumir nos seguintes termos: as responsabilidades diretas que o Estado vai assumir na construção de habitação são muito limitadas; o apoio a cooperativas ou o uso de edifícios públicos devolutos, ou de prédios privados adquiridos ou contratados para arrendamento acessível, implicam uma burocracia lenta e o recurso a entidades sobrecarregadas com outras tarefas ou que não dispõem dos necessários meios de atuação; o tão apregoado arrendamento forçado acaba por apresentar um custo político superior ao do eventual benefício social; a complexidade do regime de alojamento local cria fundadas dúvidas quanto à possibilidade de alcançar, com rapidez, os efeitos pretendidos; é evidente a perda de confiança por parte do investimento privado, decorrente das medidas relativas ao arrendamento forçado e ao alojamento local; não são contempladas soluções que, de modo imediato, deem resposta ao sufoco de muitas famílias, face ao peso dos aumentos nos juros e nas rendas; está ausente um acordo de regime, que se justificaria em matéria tão sensível e estruturante.

É bem sabido que, nos termos constitucionais, um veto político pode sempre ser ultrapassado pela Assembleia da República, desde que reúna a necessária maioria – absoluta, por via de regra, qualificada em casos excecionais (artigo 136.º da Constituição). E, no caso desta proposta de lei, “basta” a primeira, que o Partido Socialista detém.

Marcelo Rebelo de Sousa di-lo, de resto, na mensagem. Mas sublinha, ao mesmo tempo – e cito -, que “não é isso que pode ou deve impedir a expressão de uma funda convicção e de um sereno juízo analítico negativos”.

Com este e com outros Presidentes, muitas situações houve em que a opção foi outra: promulgar os diplomas e, ao mesmo tempo, evidenciar as divergências com quanto nele se estipula.

Marcelo Rebelo de Sousa poderia, pois, ter dito exatamente o que disse e, ao mesmo tempo, não obstaculizar a entrada em vigor da lei, escudando-se, precisamente, no facto de a maioria absoluta socialista poder ultrapassar o seu veto. Mas, optou por caminho diferente. E isso, tem, por si só, um evidente e indesmentível significado político.

Como então aqui escrevi, no seu discurso de 4 de maio passado, na sequência dos lamentáveis acontecimentos ocorridos no Ministério das Infraestruturas, o Presidente da República deixou claro que o Governo passaria a estar sujeito a uma vigilância acrescida. Algo que, a meu ver, só podia ser lido como traduzindo a indisponibilidade para deixar passar mais erros e omissões e como demonstrativo da sua acrescida determinação para tornar mais evidentes os que existem.

Desde essa altura, Marcelo Rebelo de Sousa tem-se mantido fiel a essa postura. Mas nunca com o sentido e alcance com que o fez agora.

Para uns, o veto pode ser visto como uma segunda oportunidade que foi dada ao PS para corrigir a mão, quer no que toca ao conteúdo das políticas, quer no que respeita ao alargamento da base de apoio partidária. Para outros, o Presidente já antecipava (ou até sabia) o que se ia seguir e tê-lo-á feito para evidenciar a verdadeira conceção que António Costa tem do exercício da maioria absoluta.

Pessoalmente, tendo mais para o segundo grupo. E, se assim foi, há que reconhecer que Marcelo Rebelo de Sousa acertou em pleno.

Com efeito, pela voz, primeiro, do líder parlamentar e, pouco depois, da Ministra da Habitação, rapidamente os socialistas vieram anunciar que iriam confirmar o diploma, sem aceitar uma que fosse das objeções formuladas por Marcelo Rebelo de Sousa. Não reconhecendo, portanto, a necessidade de qualquer melhoria ou de qualquer correção. E não aceitando a utilidade de criação de um consenso político e social mais amplo.

Face a esta atitude, veio-me à ideia aquela imagem da mãe que, ao ver o seu filho marchar na parada em sentido contrário ao dos demais militares, considera que todos os outros é que estão mal…

Tanto quanto me pude aperceber, para além dos socialistas ninguém apoiou estas propostas em matéria de habitação. Criticaram-nas os senhorios, os inquilinos, os titulares de alojamento local, os autarcas, os partidos da oposição e, por fim, o Presidente da República. Não é estranho, assim, que sejam todos estes a marchar em orientação errada?!

Já não havia grandes dúvidas de que, para os socialistas, maioria absoluta e poder absoluto são uma e a mesma coisa. Viu-se isso no tempo do primeiro governo de José Sócrates. E confirma-se agora em exemplos múltiplos, como a questão da contagem do tempo de serviço dos professores, a obstinação de manter em funções João Galamba, a rejeição, por 74 vezes, de audições parlamentares de ministros, só na última sessão legislativa, e a reação a este veto.

Bem pode, pois, António Costa apregoar a sua disponibilidade para o diálogo. Porque, verdadeiramente, o que se lhe aplica é a máxima que escolhi para título do presente texto. “Bem prega Frei Tomás: faz o que ele diz, não faças o que ele faz”!