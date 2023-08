O que a Geringonça fez no hospital de Loures é um crime

Presa num fanatismo reacionário e incapaz de aceitar qualquer tipo de reforma no sistema de saúde, o que a esquerda tem feito à saúde dos portugueses tem um nome: crime político. Em nome da birra ideológica das lideranças do BE, PCP e PS e dos diversos revolucionários de cadeirão que derramam nos média a naftalina de 1950, as populações pobres e remediadas de Loures e Vila Franca ficaram sem hospitais públicos de topo (porque tinham gestão privada) e passaram a ter hospitais caóticos que fazem lembrar a velha RDA