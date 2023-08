O veto e as críticas de Marcelo não são inocentes, como é óbvio, mas têm o condão de ser compreensíveis para uma grande parte da população. É que, com maior ou menor demagogia, o que nos surgiu no pacote Mais Habitação foi a ideia de que iria haver arrendamento coercivo, o que colocava uma série de problemas jurídicos e parecia continuar a sanha contra os senhorios, e a inacreditável repressão aos Alojamentos Locais.