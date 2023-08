Neymar e Ronaldo: o futebol como vómito

Neymar e Ronaldo não estão apenas a promover o velho cliché que diz que o futebolista é um mercenário desprovido de inteligência. Eles mostram sobretudo o fracasso do ar do tempo, o ar da cultura 2.0. Ambos cresceram muito pobres, sem acesso a bens materiais e a hábitos culturais. Já adultos, ambos consideram que a marca do sucesso é a seguinte: desprezar bens culturais e ostentar bens materiais de um luxo absolutamente pornográfico, sobretudo para os bairros pobres de onde vêm