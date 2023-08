A extrema-direita não morde a mão que a alimenta

Há alguns dias, o mundo político-mediático acordou sobressaltado com o anúncio feito pelo governo italiano, de extrema-direita, de criação de um imposto de 40% sobre os lucros extraordinários da banca obtidos por via da subida dos juros determinada pelo Banco Central Europeu. As receitas desse imposto ascenderiam a qualquer coisa como 4,5 mil milhões de euros e motivaram de imediato uma quebra significativa das cotações das ações dos maiores bancos nas bolsas europeias.

Em Portugal, não faltou quem se mostrasse surpreendido com o facto de tal medida ter sido anunciada por um governo de extrema-direita quando, designadamente em Portugal, a reivindicação da imposição de impostos sobre os lucros extraordinários vem da esquerda e conta com a oposição da direita, incluindo evidentemente a extrema-direita. Na verdade, o PCP apresentou no passado mês de dezembro o projeto de lei n.º 383/XV propondo a criação de uma taxação extraordinária sobre os lucros que foi rejeitado pelos votos contra do PS, do PSD, da IL e do CH.

Todavia, logo após o sobressalto do primeiro dia, o governo italiano veio acalmar os mercados, dizendo que o tal imposto não seria bem como tinha sido anunciado aos quatro ventos. Haverá um imposto sobre lucros extraordinários, mas não poderá ultrapassar 0,1 % dos ativos dos bancos, reduzindo assim muito significativamente o seu alcance. E segundo algumas notícias vindas a público, o anúncio inicial teria sido feito sem a devida ponderação, logo após um jantar que teria juntado vários membros do governo italiano, quase sugerindo que teria sido feito sob influência da ingestão excessiva de bebidas alcoólicas.

Esta sequência não surpreende, vinda de onde vem. A extrema-direita é useira e vezeira em anunciar propostas que não pretende levar por diante e que muitas vezes nem sequer apresenta. Temos em Portugal numerosos exemplos disso mesmo. Tudo o que a extrema-direita considere que cai bem aos ouvidos de quem ouve, independentemente de ser verdade ou mentira, real ou inventado, é para ser dito. Tudo e, se for caso disso, o seu contrário.

No caso do governo italiano, as medidas anunciadas contra os mais frágeis, designadamente imigrantes e beneficiários de prestações sociais, são mesmo para levar à prática. O governo italiano destaca-se pela sua ação repulsiva contra os imigrantes e já levou à prática uma redução drástica de prestações sociais sobre as camadas sociais mais desfavorecidas.

Nada disso perturba os círculos dominantes da União Europeia. Desde que o governo italiano apoie as posições da União Europeia relativamente à Ucrânia e as bases neoliberais em que assenta a União Económica e Monetária, outras questões relativas aos direitos humanos ou ao Estado de Direito são para usar ou deitar fora de acordo com as conveniências do momento. Só a ameaça, aliás nem concretizada, de um imposto extraordinário sobre os lucros da banca motivou uma carta preocupada da Sr.ª Von der Leyen em nome da Comissão Europeia.

Quando os partidos tradicionalmente submetidos ao neoliberalismo atingem um grau de descrédito capaz de pôr em causa os mecanismos políticos em que assenta o domínio do poder económico sobre o poder político, os grandes monopólios não hesitam em lançar a cartada de uma extrema-direita supostamente contra “o sistema” de onde emana, destinada a parasitar o desespero social através de um discurso assente na falsidade e na demagogia, e não hesitam em favorecer o seu crescimento e a sua agenda através dos grandes meios de comunicação social que também dominam, sempre com o objetivo de travar o passo a alterações políticas de sentido progressista.

Podem por isso os bancos dormir descansados quanto ao governo italiano. A extrema-direita não morde a mão que a alimenta.