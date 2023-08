Ataque à ONU em Bagdad: 20 anos depois continuaremos a proteger os trabalhadores humanitários

Neste Dia Mundial da Ajuda Humanitária, assinalamos 20 anos desde o dia fatal em que terroristas detonaram uma bomba suicida em frente à sede das Nações Unidas, no Hotel Canal de Bagdad, no Iraque, a 19 de agosto de 2003. Como afirmou o então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, foi um dos dias mais negros da história da ONU. E ainda é.

Para mim, o Dia Mundial da Ajuda Humanitária será sempre uma ocasião de emoções mistas e cruas. Entre as vítimas estava Sérgio Vieira de Mello, representante especial do secretário-geral da ONU no Iraque. O Sérgio era meu amigo e padrinho da minha filha.

O Sérgio viveu para as Nações Unidas. Pouco depois de sair da universidade, começou a trabalhar no escritório do alto-comissário das Nações Unidas para os Refugiados em 1969 e passou o resto da sua vida – tragicamente interrompida – nas Nações Unidas em cargos de grande importância. Trabalhei com o Sérgio pela primeira vez em 1996, quando ocupou o cargo de coordenador humanitário regional da ONU para a região dos Grandes Lagos. Mais tarde, exerci esse mesmo cargo depois de ter sido o seu adjunto. Mas só o conheci melhor quando nos mudámos juntos para Nova Iorque, em 1998, para estabelecer o novo Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) - ele como subsecretário-geral para os Assuntos Humanitários e eu, novamente, como seu vice.

Acabámos por nos aproximar muito, unia-nos a paixão comum pela realidade dos dilemas humanitários no terreno e como resolvê-los. A paixão do Sérgio estava fundamentada na devoção à Carta das Nações Unidas, cuja cópia sempre levava consigo. Tinha uma vigorosa visão do mundo que defendia e, de facto, a sua oratória era muito eficaz. Também nos tornámos amigos e orgulho–me que a minha filha tenha sido sua afilhada. Foi a nossa cumplicidade pessoal e a nossa parceria profissional que fez com que a sua morte fosse tão traumática e também um momento de aprendizagem para mim, assim como para muitos outros. O seu exemplo inspira-me, pois agora exerço a função que ele desempenhou há tantos anos.

A forma repentina e o motivo da perda do Sérgio chocaram-me profundamente. Pôs-me abruptamente perante a nossa condição de mortais, apesar de trabalhar há muitos anos em zonas de guerra. Ainda hoje choro por ele.

Ao todo, 22 pessoas foram mortas naquele dia e mais de 100 ficaram feridas. Boa parte delas era da equipa da ONU, muitas eram iraquianas, mas o que os unia a todos era a missão de ajudar o Iraque a recuperar-se e a reconstruir-se como país.

Sei o que esta data deve significar para as famílias, os amigos e os colegas das pessoas afetadas naquele dia e também para todos as que foram mortos, feridos ou sequestrados, desde então, em prol da causa humanitária. E sei o que isso significa para a comunidade humanitária e para todos os que trabalham na e com a ONU - a perda de um de nós é uma perda para todos nós. Sinto o vosso pesar e a vossa dor.

Também sinto raiva. Raiva pelo facto de os responsáveis pelo bombardeamento do Hotel Canal e pela maioria dos ataques a trabalhadores humanitários desde então – e pelos ataques a trabalhadores da área de saúde e civis em conflitos - nunca terem sido responsabilizados. Raiva pelo facto de que, ano após ano, os trabalhadores humanitários continuarem a ser alvo de ataques intencionais e de serem mortos, feridos e sequestrados enquanto desempenham o seu trabalho: no ano passado foram mais de 400 vítimas, quase todos funcionários nacionais. A impunidade destes crimes é uma terrível cicatriz na nossa consciência coletiva. Palavras piedosas não fazem a diferença, as ações fazem a diferença. Chegou a hora de agir de acordo com a lei humanitária internacional e de combater a impunidade das violações.

No entanto, o que mais sinto neste e em cada Dia Mundial da Ajuda Humanitária é um profundo sentimento de orgulho. Orgulho por ter trabalhado com pessoas como o Sérgio. E orgulho de fazer parte de uma Organização e de uma comunidade que continuam, mais do que nunca, a dedicar as suas vidas a ajudar mais pessoas necessitadas em todo o mundo, apesar dos riscos e dos perigos.

Neste Dia Mundial da Ajuda Humanitária, presto homenagem ao Sérgio e a todos aqueles que perderam as suas vidas e ficaram feridos no atentado ao Hotel Canal há 20 anos. Presto homenagem a todos aqueles que foram mortos, feridos e sequestrados no decorrer do trabalho pela causa humanitária. E presto homenagem a todos aqueles que continuam a servir as centenas de milhões de pessoas necessitadas em todo o mundo, não importa quem, onde ou o quê.

Enquanto coordenador da Ajuda de Emergência e subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários, este é o meu compromisso para com estes trabalhadores no Dia Mundial da Ajuda Humanitária: continuaremos a defender a vossa segurança e proteção enquanto desempenham o vosso trabalho vital; forneceremos liderança sistemática e previsível para um acesso humanitário seguro; continuaremos a exigir a responsabilização pelas violações do direito internacional humanitário e faremos o nosso melhor para vos ajudar.

Não podemos trazer de volta aqueles que nos foram levados, mas podemos honrar a sua memória fazendo todo o possível para apoiar os que continuam o seu trabalho.