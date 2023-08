Uma coisa em que perdi a esperança: o futebol

Quando eu era miúdo, o meu pai dava menos atenção ao futebol do que viria a dar. Eu vibrava com os jogos, lia os jornais que apanhava, mergulhava em tristezas infinitas — ele respirava fundo e ia fazer outra coisa. Mas, no dia em que cheguei ao continente para iniciar a faculdade, atendeu o telefone e quis dizer-me já não sei o quê a propósito do Balakov. Na semana seguinte fez-me imensas perguntas sobre o jogo que eu tinha ido ver ao estádio, para celebrar a minha nova condição de lisboeta. E depois, ao longo dos anos, tivemos sempre esse assunto.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.