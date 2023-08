Superliga de futebol made in Arábia Saudita

Muitos riram-se à gargalhada quando, em maio, Ronaldo disse que a Liga Saudita de futebol iria ser uma das cinco melhores do mundo. Fui um deles, assumo-o sem vergonha. Se agora repetir a frase, talvez não tenha tanta graça. Olha-se para o elenco dos clubes sauditas e a lista de ‘estrelas’ impressiona. Esta semana juntou-se Neymar. Mas há muitos mais. Grande parte deles contratados já este ano: Benzema, Firmino, Mané, Henderson, Mahrez, Neves, Fabinho... Já perdeu a conta, caro leitor? Também eu. A cada nova ‘estrela’ que se junta, o campeonato da Arábia Saudita fica mais forte — veja-se o interesse nas transmissões televisivas ou as camisolas de Ronaldo no Al-Nassr que andam por esse mundo fora. Há atletas em fim de carreira, outros até em acelerada decadência, mas também jovens na flor da idade. Cada assinatura torna mais provável a seguinte. E não parece que a tendência se inverta. Porque a Arábia Saudita quer e pode. Faz parte da estratégia de abertura e de transformação da sua economia.

