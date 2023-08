O que um jornalista ganha só pode ser fake news

Neymar vai ganhar mais numa hora do que um jornalista com duas décadas de carreira num ano inteiro. É uma das conclusões que se pode tirar da tabela salarial do contrato coletivo de trabalho que o Sindicato dos Jornalistas revelou há dias, após oito anos de negociações. Diga lá, ilustre leitor, se não valeu a pena a espera: um jornalista com 10 anos de carreira terá um salário — base — a começar nos €1095; com 20 anos de carreira, €1328; com 40 anos de carreira, €2051. O novo valor de entrada na profissão passa a ser €903 e é apontado pela estrutura sindical como “um marco”. Só se for o marco alemão em 1923, pois não permite adquirir bens essenciais.

