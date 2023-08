Não olhem para cima

Apesar de ser uma comédia um pouco histriónica, “Don’t Look Up” (2021) funciona como metáfora à postura da Humanidade perante as alterações climáticas. Dois cientistas descobrem que um cometa de grandes dimensões está em rota de colisão com a Terra, prevendo a sua destruição em seis meses. Há formas de tentar impedir a tragédia, mas o governo só presta atenção quando um escândalo torna interessante mobilizar o povo para qualquer outra coisa. Um empresário de tecnologia e indústria aeroespacial investe na salvação do planeta, obrigando a escolhas fatais, quando percebe que há matérias-primas a retirar dali. A comunicação social só quer saber do tema nos intervalos de frivolidades e se for tratado com leveza. O cientista sénior entra no jogo e é um sucesso, a cientista mais jovem grita a verdade e é uma histérica. As opiniões dividem-se entre os que pedem para olhar para cima, onde já veem o cometa em direção à Terra; e os que se recusam militantemente a olhar o céu, onde está a verdade “alarmista”.

