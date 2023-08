Mais jogos de ténis

Num jogo de ténis pode ser melhor servir mais vezes para a direita ou para a esquerda. Mas, se ambos os jogadores se comportam de forma ótima, a probabilidade de ganhar um ponto que começa com um serviço para a direita ou para a esquerda deveria ser o mesmo. Se não fosse assim, servindo mais para um dos lados em vez do outro, ou ajustando a posição de resposta no outro lado da rede, levaria um deles a ganhar vantagem sobre o outro. Como escrevi há umas semanas, esta previsão é verificada com enorme precisão nos jogos profissionais.

