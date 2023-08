Isabela Figueiredo e James Baldwin: um exercício de liberdade

2023 é muito menos livre do que 2000 ou 1990. Temos menos liberdade. Há dias, estivemos a mostrar às miúdas vários episódios dos Gato Fedorento e o comentário geral, delas e nosso, foi este: isto hoje não passava! Sim, vários momentos do Gato causariam hoje polémicas de morte ou nem sequer saíriam do papel.

Vivemos tempos de censura e, sobretudo, de autocensura. Todos os dias lemos histórias sobre estátuas proibidas, filmes banidos, humoristas amaldiçoados, livros censurados ou cortados até serem uma pasta regurgitada, académicos banidos, cientistas com medo de falar, ciência truncada para se ajustar às narrativas.