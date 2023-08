Dinheiro Há, e Vontade?

A execução orçamental vai num ritmo nunca visto. Cristiano Ronaldo das Finanças? Quem era esse senhor? Têm de conhecer o novo “Nero” das Finanças.

Houve, em tempos, um ministro das Finanças que, usando entre outras medidas, a famosa técnica das cativações, conseguiu o espantoso feito de executar um Orçamento do Estado superavitário. Isto é, no final do exercício conseguiu que as receitas totais fossem superiores às despesas pagas. Esse ano, a todos os títulos histórico e inimaginável no período da nossa democracia, foi o de 2019. Desde os “glorio­sos” desequilíbrios orçamentais do Governo de José Sócrates, que atingiu a olímpica marca de um saldo negativo de mais de €20.400 milhões em 2010, até 2019 foi um caminho de sistemática consistência de uma disciplina orçamental férrea encetada pelo Governo da Passos Coelho e continuado pela ‘geringonça’ de António Costa.