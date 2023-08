Carga fiscal? Não. Exaustão fiscal

Uma das mais recentes conquistas do Partido Socialista é a construção de capital de queixa contra o PSD. Na última década conseguiram pegar num partido moderado, criado no centro-esquerda, e encostá-lo o mais à direita que conseguiram. Roubaram o ‘Social’ do Partido Social Democrata e colaram-lhe uma imagem de um partido preocupado apenas com as elites e destinado a destruir o Estado. Para o conseguirem, usaram como campo de batalha a má memória e o medo dos portugueses perante um possível regresso ao período da troika. Qualquer discussão política que envolva o PSD tem grande probabilidade de terminar com a evocação da austeridade, de Vítor Gaspar, do FMI, do brutal aumento de impostos. É um argumento simples, algo cobarde, mas muito eficiente, porque ainda são muitos os que se lembram daqueles anos negros e difíceis, o que foi perder o emprego ou, para os que tiveram mais sorte, apenas parte do salário, da pensão ou do subsídio.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.