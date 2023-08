Brice Marden

Há cerca de um ano, o mundo das artes foi confrontado com um escândalo divertidíssimo. Susanne Meyer-Bueser, historiadora de arte e curadora de uma nova exposição do artista holandês Piet Mondrian no Museu Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, em Düsseldorf, percebeu que o quadro “New York City I”, de 1941, com fitas adesivas amarelas, encarnadas, azuis e pretas dispostas na horizontal e na vertical, estava virado de cabeça para baixo. Numa fotografia no estúdio de Mondrian, o quadro estava na posição correta, com as linhas concentradas na horizontal no topo. O engano ao pendurar o quadro em 1945 passou a fazer parte da história daquela obra. A curadora não quis mexer para não arriscar descolar as fitas adesivas e danificar a obra. A conclusão poderia ser a de que é indiferente o quadro estar ou não virado de cabeça para baixo. Acontece que “ser indiferente” reabilita a arte contemporânea aos olhos dos descrentes. Não há mensagem nem utilidade. Será só técnica e contemplação? E isso será menor?

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.