Arábia Saudita: o dinheiro tudo lava

Sportswashing é o nome dado à utilização do desporto como meio de melhorar a reputação de um Estado ou instituição, associados a injustiças como a violação sistemática de direitos humanos. O termo entrou no vocabulário corrente das discussões sobre política e futebol durante o Campeonato do Mundo de 2022, realizado no Catar, em estádios construídos por trabalhadores migrantes sujeitos a condições sub-humanas, muitos dos quais falecidos durante essa tarefa. Mas parece ter sido rapidamente esquecido.

Ao invés, o que tem ocorrido é a normalização e banalização da utilização do desporto para mascarar atrocidades. O exemplo mais evidente é o da Arábia Saudita, que financia milionariamente, através do seu fundo soberano, uma liga de futebol energizada com contratações a peso de ouro das maiores estrelas do desporto-rei. A mais recente foi a contratação de Neymar, por pouco menos de cem milhões de dólares.