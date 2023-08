Algarve news

Quando olhamos para a paisagem política na Europa e a comparamos com a portuguesa, o que mais surpreende é constatar como, no essencial, pouco mudámos por aqui. A grande mudança trazida pelo 25 de Abril, a conquista da liberdade, traduziu-se na prática por uma cultura que ficou enraizada para sempre nos hábitos de vida e de pensamento dos portugueses: dizer mal de tudo e, principalmente, “deles”. Ainda há dias, a propósito de uma notícia online que dava conta de que no primeiro semestre deste ano e pela primeira vez em oito anos, os salários, quer no sector privado quer no público, tinham tido aumentos reais, acima da inflação, um leitor comentava: “Eis o socialismo no seu melhor — sempre a roubar.” Por seu lado, “eles”, embora sucedendo-se devagar geracionalmente, alimentam sempre uma inexplicável crença na bondade do povo que os execra e, sazonalmente, em busca de votos, sobem aos palanques e descem às feiras a cobrir de elogios e de promessas de amanhãs cantantes essa massa de gente fundamentalmente ingovernável, num exercício de masoquismo político cuja vocação, fora a rasteira ambição pessoal, sinceramente me escapa.

