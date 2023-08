Sim, o verão mais quente

Num artigo intitulado “O verão mais quente?”, Luís Mira Amaral faz afirmações acerca da temperatura do passado mês de julho que importa corrigir. A fim de relativizar a importância do evento, Mira Amaral começa por referir a morte de 40 mil pessoas no hemisfério norte devido a uma vaga de calor em 1911. Posso referir a morte de 11637 pessoas na Europa pela vaga de calor de 18 a 24 de julho do ano passado. Infelizmente, o problema não é uma questão de esgrima entre número de mortos.

Conforme Mira Amaral corretamente afirma – embora num contexto incorreto e em contradição com o que começa por dizer – um só evento regionalizado não é representativo da temperatura média global em 30 anos, período utilizado para caracterizar o clima. Já o inverso é verdadeiro: uma alteração climática da temperatura média global do planeta (mesmo se de apenas 1,5ºC) implica modificações na circulação atmosférica planetária que afetam dramaticamente a frequência, extensão e intensidade das vagas de calor.

Mira Amaral também duvida que se possam tirar ilações à escala planetária a partir das observações. Ora, com recurso à Teoria das Probabilidades, podem-se inferir, a partir de amostras representativas, parâmetros estatísticos, como a média, associados a intervalos de confiança que indicam o grau de fiabilidade dos valores obtidos.

Acresce que a comunidade meteorológica dispõe de sistemas de observação terrestres, marítimos e a partir do espaço, com cobertura global e escalas até ao metro e ao minuto, cuja combinação, recorrendo a modelos físico-matemáticos da Atmosfera e dos Oceanos, garantem a representatividade das amostras recolhidas.

Mira Amaral põe ainda em causa a utilidade dos esforços pela Europa, atualmente responsável por apenas 8% das emissões, para diminuir a emissão de gases com efeito de estufa. Infelizmente, o problema não é uma questão de esgrima entre contribuições atuais dos diversos países. Por um lado, o efeito das emissões é cumulativo e há que contabilizar as emissões de cada país, pelo menos desde o início da Revolução Industrial. Por outro, as ações em regiões limitadas como a Europa levam a novas tecnologias e formas de atuação exportáveis para o resto do Mundo.

Ao contrário do que Mira Amaral insinua, as afirmações do Copernicus Climate Change Service acerca da temperatura do ar em julho de 2023 são as seguintes: “Confirma-se que a temperatura média global de julho de 2023 foi a mais elevada desde que há registos; o mês foi 0,72ºC mais quente do que a média de julho em 1991-2020 e 0,33ºC mais quente do que julho de 2019, o anterior mês mais quente; estima-se que o mês foi cerca de 1,5ºC mais quente do que a média em 1850-1900”. Ora, todas estas afirmações são passíveis de ser confirmadas a partir dos registos e dos tratamentos a que a informação foi sujeita.

Finalmente, Mira Amaral acusa Guterres, o seu “mais brilhante aluno” que reconhece como “superiormente inteligente”, de querer ser “o Papa da religião climática”. Pois são o brilhantismo científico e a inteligência superior que levam Guterres a perceber a tremenda dimensão do problema, pelo que os alertas que faz, de forma cada vez mais premente, são para levar a sério. Independentemente da opinião que possamos ter de Guterres no campo da política. “It’s science, moron!”