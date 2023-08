Capicua: o rap é delas

Enquanto o rap masculino é paranoico e depressivo, as rappers seguem o caminho da alegria e da música, não do combate obcecado, não da vitimização permanente. Seguem, acrescentaria eu, Nina Simone, que nos fazia rir e dançar com músicas de combate e até músicas carregadas de ódio, só que esse ódio era sublimado por outra coisa, a graça, a ironia, o riso, ou seja, arte