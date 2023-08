Baixar impostos

Quando, em finais de 2015, o Partido Socialista assumiu a responsabilidade pela governação, a carga (ou pressão) fiscal representava, entre nós, 34,4% do PIB. Sete anos depois, no final de 2022, aumentou para 36,4%, o valor mais alto de sempre (e o quinto maior entre os 27 membros da União Europeia). Em termos práticos, estamos a falar de um montante ligeiramente superior aos 87 mil milhões de euros.

Por outro lado, até ao final do 1.º semestre do corrente ano a receita fiscal subiu 8,9% relativamente a idêntico período de 2022, tendo atingido 25,2 mil milhões de euros.

Sem impostos, não há Estado, porque é através da respectiva cobrança que se obtêm os meios necessários para que este desenvolva as suas funções e corrija as desigualdades sociais. Mas é evidente, ao mesmo tempo, que se o seu nível for para além do razoável, os efeitos da cobrança excessiva fazem-se sentir, de forma negativa, nos orçamentos das famílias e das empresas, afectando as condições de vida daquelas e a capacidade de investimento destas. Situação que, naturalmente, é agravada, se outros factores desfavoráveis se fizerem sentir em simultâneo, como o aumento galopante das taxas de juro.

Ainda assim, uma carga fiscal elevada pode ser compreendida e aceite pelos cidadãos, se no seu dia-a-dia se tornarem visíveis os resultados do sacrifício que, por essa via, lhes é exigido. Por exemplo, nos países nórdicos o nível dos impostos é dos mais elevados do mundo, mas os benefícios daí decorrentes são palpáveis, para todos, no que respeita à qualidade dos serviços públicos.

Infelizmente, não é isso que entre nós se verifica, como todos podemos comprovar. É exactamente o inverso: pagamos muito e recebemos pouco em troca (e, muitas vezes, de deficiente qualidade). O que pode ter adicionais consequências perversas, como sucede no domínio da saúde, pois que, perante a incapacidade do SNS em dar resposta às necessidades, os Portugueses optam, cada vez mais, pela contratação de seguros.

Os dados são, aliás, autoexplicativos. No início do século, apenas 14% tinham esse seguro; no final do ano passado eram quase 40%. Ou seja: um número cada vez maior paga a saúde duas vezes – indirectamente, através dos impostos, directamente, por via dos seguros. E, muitas vezes, à custa da privação do acesso a outros bens a que legitimamente aspiram, quando não mesmo de relevantes sacrifícios.

Como em tantos outros domínios, os socialistas têm, em matéria de impostos, uma visão totalmente errada das coisas. Em vez de definirem prioridades de acção em função das disponibilidades financeiras de que dispõem, optam por fazer exactamente o inverso: buscar, incessantemente, novas receitas, em ordem a poderem sustentar políticas sem sucesso e desmandos sem justificação.

Infelizmente, os resultados dessa estratégia estão bem à vista: impostos asfixiantes e dívida pública elevada. Os resultados positivos, hoje como no passado, é que não se vislumbram.

Se tudo isto já é mau, pior fica, ainda, quando nos lembramos que, nos últimos anos, o aumento da receita do Estado advém, em larguíssima medida, de um efeito meramente automático, relacionado com o crescimento exponencial da inflação. Ou seja: os cidadãos são afectados por um efeito duplamente perverso - por um lado, o aumento generalizado dos preços corrói o poder de compra dos seus salários e das suas pensões; por outro, contribuem mais para um Estado que não atende adequadamente às suas necessidades.

Muito se tem debatido o tema da chamada “windfall tax”, isto é, um imposto incidente sobre lucros inesperados obtidos por certos sectores ou empresas. E, entre nós, isso foi concretizado nas áreas da energia e da distribuição alimentar. O que só torna mais patente a duplicidade de critérios de um Governo que não hesita em aplicar esse imposto a outros, mas que não age de forma comparável relativamente aos lucros fiscais aleatórios que a inflação lhe permitiu obter!

Como é óbvio, não faz qualquer sentido o Estado lançar impostos sobre si próprio. Mas há uma forma simples de atingir um efeito equivalente: reduzir aqueles que cobra.

Ora, como António Costa se recusa a fazê-lo, Luís Montenegro, na tradicional “rentrée” política do PSD, na Festa do Pontal, decidiu, e bem, avançar com propostas que, sem porem em causa o valor central do equilíbrio das contas públicas, ajudarão a repor alguma justiça.

Quando este artigo é publicado, o detalhe das medidas não é conhecido. Mas o sentido geral para que apontam parece-me correcto e adequado: redução da taxa marginal de IRS em todos os escalões (excepto naquele que respeita aos rendimentos mais elevados), permitindo devolver aos contribuintes, ainda em 2023, cerca de 1.200 milhões de euros; estabelecimento de um tecto máximo de 15% para o IRS dos jovens até aos 35 anos; obrigatoriedade de actualização dos escalões do IRS em função da inflação; incentivo à produtividade, através de uma baixa do IRS para todos os rendimentos relacionados com o seu incremento (como sucede, por exemplo, com os prémios de desempenho). E tudo a financiar com o acréscimo artificial da receita fiscal já cobrada.

Em Setembro, tudo isto será discutido no Parlamento. E, ou muito me engano, ou os socialistas pouco (ou mesmo nada) irão viabilizar, tendo até em conta o modo truculento como já reagiram ao discurso do Luís Montenegro. Se tal acontecer, os prejudicados serão, uma vez mais, os Portugueses. Mas, pelo menos, ficará (ainda mais) evidente quem se preocupa com eles e com o seu futuro e quem está refém de uma agenda que não nos levará a lugar algum.