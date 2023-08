Sobre a nudez forte da verdade, o manto opaco do legalismo

Em Maio deste ano, um tribunal português decidiu que a Wikipédia devia retirar alguns dados constantes da página do empresário César do Paço. Ao que parece, aquelas informações eram embaraçosas para ele. Que informações eram? Diria a página que César do Paço é fisicamente parecido com o cançonetista Nel Monteiro? Não (embora, por acaso, seja verdade). Alegaria a página que César do Paço se chama, na verdade, César do Piço? Também não. A página revelava — ou melhor, registava o facto de se ter revelado — que César do Paço era um grande financiador do Chega. Apesar de ser verdade, o tribunal achou que César do Paço tinha direito a requerer que as informações fossem apagadas. Ao mesmo tempo que eram verdadeiros, aqueles dados eram ilegais. Na altura, a ideia de ilegalizar a verdade pareceu-me excelente. A verdade é quase sempre desagradável, muitas vezes obscena, e não têm conta as vezes em que me meti em sarilhos por dizer a verdade — e é por isso que o faço com cada vez mais parcimónia. Portanto, foi com desilusão que verifiquei que, um mês mais tarde, outro tribunal anulava o acórdão que obrigava a Wikipédia a apagar a verdade. A verdade voltava a ser legal, o que é lamentável.

