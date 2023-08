Quem tem medo de reformar o SNS?

Quase 45 anos após a sua criação, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) não está a cumprir a sua função. Não responde às necessidades das pessoas. As listas de espera, a falta de médicos de família e os encerramentos de serviços não são aquilo de que os portugueses precisam. Não é atrativo para os profissionais de saúde, como o evidenciam as demissões, as greves e os concursos vazios. E não utiliza bem o dinheiro dos contribuintes, já que se gastam hoje mais cinco mil milhões de euros (60% de acréscimo) do que há sete anos sem que a qualidade de serviço tenha melhorado.

A Iniciativa Liberal não faz de conta que não existe um problema, o qual, aliás, tenderá a piorar com a pressão demográfica. Trabalhámos para produzir o nosso diagnóstico, que conclui que um sistema de saúde tão vasto e complexo como o SNS nunca terá incentivos a melhorar enquanto não existir concorrência entre prestadores de cuidados de saúde e liberdade de escolha das pessoas.