Os lucros da banca, e não só...

Não tenho por hábito seguir de perto as contas trimestrais das grandes empresas portuguesas. Tornou-se, no entanto, impossível fugir às notícias profusamente divulgadas sobre os lucros dos cinco maiores bancos que operam em Portugal nos dois primeiros trimestres do ano em curso.

Louvo-me nas contas feitas pela Lusa, de acordo com as quais estes lucros terão subido, no primeiro trimestre, 54% face ao trimestre homólogo de 2022, percentagem que aumentou para 58,4% quando, acrescentando o segundo trimestre, passamos a ter contas para o primeiro semestre do ano.