O verão mais quente?

Em 1911 houve uma vaga de calor em julho que durou duas semanas e que matou cerca de 40 mil pessoas no hemisfério norte. Felizmente hoje no nosso mundo desenvolvido as condições de vida, e designadamente o ar condicionado, evitam tal catástrofe protegendo sobretudo os mais velhos que são os mais vulneráveis a essas vagas. Outra vaga semelhante ocorrera em 1896. Na altura não havia o atual alarmismo climático com os religiosos do clima a anunciarem o fim do mundo, tal como faziam os pregadores na Idade Média...

O Copernicus Climate Change Service disse que “o mês de julho de 2023 deverá ser o mês mais quente alguma vez registado”. E lemos que “a temperatura média global excedeu temporariamente o limite de 1,5 graus Celsius acima do nível pré-industrial durante a primeira e a terceira semana do mês/dentro do ano de observação”. Ora, se é uma temperatura média, não pode ser a temperatura de duas semanas em particular! As temperaturas médias globais têm de ser de médias mensais ou anuais. E como será feita essa média? Desde quando se medem temperaturas em todo o planeta e ao mesmo tempo para podermos ter médias planetárias de forma a que com algumas medições deste mês de julho se possam tirar ilações à escala do planeta?