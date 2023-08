Nove anos e 65 crimes depois

Foi em agosto que tudo começou. Mais precisamente a 3 de agosto de 2014. Nesse dia fatídico, o então governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, anunciou a “resolução do Banco Espírito Santo (BES)”, a única resolução bancária até agora executada pelo Banco Central Europeu (BCE). Finalmente, a 31 de julho de 2023, o juiz Pedro Santos Correia decide levar o “processo BES” a julgamento. Nove anos e muitíssimos crimes depois, entre os quais os 65 crimes de que Ricardo Salgado vai acusado. Um pesadelo ainda muito longe do fim.

Ninguém chegará igual ao julgamento. Alguns já ficaram pelo caminho. A muitos outros a derrocada do BES mudou a vida. Destruiu sonhos. Arruinou famílias. Trouxe consigo desespero e raiva. Tristeza e dor. Mais de 11 mil milhões de euros, segundo a acusação, foram “torrados” neste processo. Todos conhecem alguém que, de repente, por causa do BES, ficou “sem nada”, sendo este “nada” as poupanças de uma vida. Eu conheço alguns. Há verdadeira justiça para toda esta gente quando um processo entra em fase de julgamento nove anos depois, ninguém sabe quando começa e muito menos quando acaba?