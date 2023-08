Moral, mas não moralista

Talvez o único consenso sobre a Jornada Mundial da Juventude tenha sido a admiração pela capacidade de comunicação do Papa Francisco. Mesmo aqueles, e são poucos, que o criticam reconhecem isso.

Sendo diferente, este Papa é, simultaneamente, profundamente bíblico no estilo. Primeiro, no uso das alegorias. Só que o Papa Francisco traz novas alegorias, adaptadas aos tempos de hoje. Foi a onda da Nazaré, o escalar da montanha ou o treino no futebol. Em segundo lugar, em vez de discursos longos o Papa opta por colocar o peso das suas palavras numa ou duas frases poderosas. São o centro dos seus discursos e homilias. Pensem como o “todos” ganhou uma relevância absolutamente excecional pela sua repetição: “Todos, todos, todos.”