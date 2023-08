Foi bonita a festa, Papa!

“Para onde navegas, Europa, se não ofereces percursos de paz, vias inovadoras para acabar com a guerra da Ucrânia e com tantos conflitos que ensanguentam o mundo?”

Francisco, em Lisboa

Que homem extraordinário que é este Papa Francisco! Que acaso cósmico ou divino nos fez merecer a sorte de poder encontrar nele a única verdadeira voz de liderança mundial fundada no bem contra o mal, na verdade contra o disfarce, na frontalidade contra a ocultação? Na verdade, como ele disse assim que, acabado de ser eleito, assomou à varanda da Praça de São Pedro, “foram buscá-lo ao fim do mundo”, porque no mundo que conhecemos hoje, no mundo dos líderes que temos, da fraca gente que nos conduz para o abismo, homens como ele não existem. Francisco é o homem que diz aquilo que o que nos resta de lucidez e de boa vontade não pode contestar: que esta economia é “um capitalismo que mata”; que destruí­mos, sem pudor e por ganância, o planeta onde os outros terão de viver amanhã; que somos uma “Europa rica de berços vazios que empurra os pobres para o mar” e os deixa morrer afogados para não os receber; que, em lugar de procurar o outro, nos entregamos à mentira e à ilusão das redes sociais; que queremos tudo e julgamos saber tudo, sem precisar de nos informarmos, de estudar, de ter trabalho, de ter paciência; que, ao contrário dos valores que proclamamos e da paz que devíamos procurar, assistimos de braços cruzados à guerra e aos seus negócios de morte. Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorá-lo? Sim, podemos, é o que fazemos todos os dias.

