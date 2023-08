Estratégia marítima para Portugal

A baía de Angra do Heroísmo é um dos melhores locais para pensarmos estrategicamente o futuro de Portugal numa época de forte subida da temperatura geopolítica.

O que mais chama a atenção é a invulnerabilidade do seu porto, ponto de passagem obrigatória de todas as frotas marítimas que regressavam a Lisboa vindas das Américas, África e do Oriente. O Hospital do Santo Espírito de Angra, construído mesmo junto ao mar, e o sistema de fortificações que foi concluído pelo arquiteto militar italiano Tommaso Benedetto no final do século XVI, constituíram um nó importante de uma geoestratégia marítima de afirmação de Portugal no mundo.