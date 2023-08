E o dia amanheceu em paz

Foi no auge do cavaquismo que Portugal se candidatou à organização da penúltima exposição mundial do século XX. Ainda durante o cavaquismo concessionaram-nos a exposição e iniciaram-se os trabalhos e as polémicas que viriam desembocar na Expo’98, já em pleno guterrismo. Como sempre acontece, houve alguns polemistas contra, que foram muitas vezes comparados ao camoniano Velho do Restelo.

Os argumentos eram variados. Iam desde o centralismo — mais um enorme investimento que ficava em Lisboa, poucos anos depois do grande investimento no Centro Cultural de Belém — ao enorme desperdício de recursos públicos quando havia outras prioridades. Quem defendia, a maioria, também usava os argumentos que todos conhecemos: que se reabilitaria uma parte da cidade, que durante uns meses seríamos a capital mundial e que se iria projetar a imagem de Portugal no mundo, mostrando quão moderno era o nosso país. Enfim, daríamos a conhecer a nossa grandeza, tão bem sintetizada em palavras recentes de Marcelo Rebelo de Sousa: somos os melhores do mundo. O desígnio da Expo’98 era comparado à chegada de Vasco da Gama à Índia, 500 anos antes. E, claro, uma série de coisas se sucederiam: com a renovada imagem, ganharíamos mercados, atrairíamos investimento estrangeiro e chegaríamos ao pelotão da frente.