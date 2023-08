Desassossego

É curioso. Ateus e beatos, apesar das diferenças, partilham o mesmo pressuposto errado: assumem que a fé é uma espécie de livro de autoajuda, um Kumbaya carrancudo mas mágico. É como se a Bíblia fosse mais um livro de pensamento positivo com um único objetivo: dar autoestima, tornar a vida mais fácil. Lamento, mas a fé não diz “ama-te”, aliás, começa por dizer “odeia-te um poucochinho, isto é, percebe as tuas fragilidades e sobretudo as tuas arrogâncias, a começar nas arrogâncias ideológicas”. Não, a fé não torna a nossa vida mais fácil. Pelo contrário, tudo fica mais difícil. É mais difícil compreender a realidade e o nosso lugar nessa realidade, porque o mundo e o nosso ego são multiplicados. Se há o milagre da multiplicação do pão, também há o milagre da multiplicação das perspetivas. Ver um problema através da fé é o mesmo que enxergar através de várias lentes ao mesmo tempo.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.