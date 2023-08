A Jornada Mundial da Juventude foi positiva para Portugal?

SIM A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 terminou. Quando olhamos para um evento, como determinamos se foi uma experiência positiva? Escolheria três dimensões.

Na dimensão económico-financeira olhamos o retorno e o impacto económico. São sempre escolhas políticas — o impacto do que fica e do que foi compensa o investimento? Do mensurável retorno imediato calculado numa equação de consumo-mínimo-de-uma-bica-por-peregrino às entradas em museus e monumentos, o momento de escrutínio de contas será relançado na apresentação dos números finais. E nesse momento, lá voltaremos, num escrutínio essencial em democracia.