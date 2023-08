Um homem bom é outra coisa

O homem, um homem velho e engelhado, estava sentado nas escadas de cimento que dão acesso a um viaduto. Um daqueles abrigos escolhidos pelos vagabundos e os sem-abrigo. Tinha as mãos, os nós dos dedos, comidos e arredondados, alisados, a pele esticada e negra, sem feridas. Tocos. Uma das pernas estava enrolada e parecia mais curta do que a outra, a que estava também ligeiramente comida na ponta do pé. Tinha a mão estendida e um púcaro de plástico com moedas na frente. Virava os olhos para os que passavam. Uma rapariga elegante colocou uma nota no púcaro, estreando a esmola mais grossa. Junto do viaduto erguia-se um arranha-céus com escritórios de luxo e um hotel de cinco estrelas, mais uma cafetaria de uma marca de Nova Iorque, em plena Ásia. Dentro do arranha-céus a temperatura era gelada, uns 17 ou 18 graus, e cá fora o calor derretia os corpos em suor. Um vapor de humidade cobria a paisagem, nuvens de água a anunciarem tempestade.

