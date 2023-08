Tanta despesa no Ministério da Defesa

O antigo ministro da Defesa Dr. João Cravinho será recordado pelos escusados conflitos que teve com a Armada (interferência nas nomeações para o Comando Naval e para a chefia do ramo) e, também, pela emergência de verdadeiros focos de corrupção no ministério que tutelava.

O primeiro dos abcessos a drenar o seu fétido conteúdo envolveu o diretor-geral de Recursos e a transformação do antigo Hospital Militar de Belém (Ex-HMB) num Centro de Apoio Militar Covid-19 (CAM Covid-19); o outro, mais recentemente detetado, maculou um secretário de Estado.

Estes dois casos foram divulgados por jornalistas de investigação que neles conseguiram descortinar factos eticamente censuráveis e lesivos para a Fazenda Nacional.

Perante a opinião pública, o Dr. João Cravinho revestiu-se com o manto alvo de inocente candura, rejeitando qualquer responsabilidade pessoal em ambas as situações; no entanto, vale a pena escalpelizar o denominado “caso do ex-HMB”.

A decisão de o transformar no CAM-Covid19 foi da inteira responsabilidade do ministro, que deveria, ad initio, ter refletido nos custos inicialmente previstos, de 700.000 euros, até porque qualquer político experiente sabe que estas estimativas iniciais rapidamente são ultrapassadas.

Aparentemente, nesta decisão não terá sido ouvido o almirante CEMGFA que, à data, investia todos os seus esforços em dotar o Hospital das Forças Armadas, Polo de Lisboa (HFAR - PL) dos meios necessários para enfrentar a epidemia e que sempre se mostrou muito discreto em relação a esta iniciativa ministerial.

Também não parece que o ministro tenha procurado a opinião das autoridades municipais; estas teriam, provavelmente, aconselhado o seu envolvimento em iniciativas conjuntas como, por exemplo, a edificação do grande hospital de campanha, sediado no Estádio Universitário de Lisboa, com uma capacidade de 500 camas.

Terá o ministro procurado saber o que se fazia fora de fronteiras? Tal não é crível pois, desde o pobre Vietnam até aos opulentos EUA, passando pela populosa China, privilegiava-se a construção de hospitais de campanha que, graças à moderna tecnologia (e com a frequente colaboração da Engenharia Militar) rapidamente ofereciam capacidade de internamento para muitas centenas (e, até, milhares) de doentes, incluindo, até, os que necessitavam de cuidados Intensivos.

A nível nacional poderão citar-se alguns exemplos: o Portimão Arena, com 100 camas que custaram uns módicos 100.000 euros; o Pavilhão Rosa Mota, no Porto, onde, com o valioso apoio do Exército, se montaram 300 camas; um pavilhão desportivo em Alcobaça, onde se instalaram 40 camas, com custos inferiores a 40.000 euros; etc., etc…

Todos estes hospitais de campanha, criados por iniciativa municipal e com frequente apoio logístico do Exército, tiveram como denominador comum a rapidez na construção, uns custos contidos, a disponibilização de numerosas camas e, pormenor digno de registo, em meados de maio de 2020, estavam, felizmente, praticamente vazios, isto é, muito antes do ex-HMB receber os primeiros doentes.

Esta realidade deveria ter determinado a imediata suspensão das atividades no ex-HMB, à data já perfeitamente identificado com um gigantesco “sorvedouro” de dinheiros públicos.

No entanto, o ministro, com inexcedível e demolidora lógica, afirmou: “se eu tivesse travado essa despesa…não haveria hospital…o objetivo, naquele momento, era criar o hospital, não havia qualquer questão sobre isso.”

Mas, de facto, havia uma questão muito importante e que era a metodologia utilizada de reconversão do ex-HMB que era, à partida, onerosa e que, no final, se assumiu como ruinosa.

Bastaria o ministro ter conversado com o seu correligionário de partido Dr. Fernando Medina para que este lhe explicasse como se tinham instalado 500 camas no Estádio Universitário de Lisboa, graças ao “trabalho ímpar de colaboração” da Universidade de Lisboa, da Câmara Municipal, do Exército, da Cruz Vermelha e dos três Centros Hospitalares da cidade, em resumo, graças a um verdadeiro trabalho de equipa que muito dificultaria os impulsos despesistas do Dr. João Cravinho.

Se olhasse para o país vizinho, que tão fortemente foi fustigado pela epidemia, o ministro constataria a profusão de hospitais de campanha erguidos em toda a Espanha, com o frequente apoio das Forças Armadas.

O grande exemplo de eficácia no combate à epidemia foi corporizado pelo grande hospital Ifema (Madrid), concebido para uma extraordinária lotação de 5000 camas, acrescida de 500 camas de cuidados intensivos; esta unidade foi erguida no assombroso prazo de 29 horas (vinte e nove horas!!!), aproveitando inteligentemente a estrutura de uma feira permanente (El País, 10 de maio de 2020).

Uma outra notável iniciativa consistiu na contratação, pela Comunidade Valenciana, de uma reputada empresa, com créditos firmados junto do Ministério da Defesa e da própria OTAN, para a instalação de três hospitais de campanha, com uma capacidade total de 1.100 camas, orçamentadas em 8,6 milhões de euros, “um custo que se justifica pela urgência e pela gravidade do momento e porque os hospitais podem ser desmontados e reutilizados” (El País, 6 de abril de 2020).

Esta iniciativa poderia ter feito refletir o Dr. João Cravinho, à data muito preocupado com o magno problema de saber se a notória delapidação de dinheiros públicos, já identificada, era uma desastrosa derrapagem ou um simples e desculpável desvio.

Então os “nuestros hermanos” não somente entregavam as obras a uma reputada empresa – nos antípodas daquela Roma Premium e das outras duas que assumiram a famigerada transformação do ex-HMB – como também conseguiram custos de uns 8.000 euros/cama (8,6 milhões para 1.100 camas) em vez dos opíparos 32.000 euros/cama que custou a iniciativa ministerial (3,2 milhões de euros para 100 camas)?

Não há que fugir ao diagnóstico: a reconversão do ex-HMB no CAM Covid-19 foi um monumental erro em termos de estratégia de combate à epidemia e uma verdadeira “gaspillage” dos dinheiros públicos, totalmente imputável à visão paroquial do ministro Dr. João Cravinho; e os militares interrogam-se como foi possível disponibilizar tão avultada verba para um projeto que, atualmente, “jaz morto e apodrece” e não as aplicar no cronicamente subfinanciado HFAR-PL onde, aliás, está prevista a edificação de um moderno Serviço de Infecciologia.

Perante este fracasso estratégico – e os alegados focos de corrupção protagonizados por dois dos seus principais colaboradores - seria de esperar que o Dr. João Cravinho se inspirasse em Lord Carrington, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico que se demitiu por não ter previsto a invasão das Malvinas, em 1982.

Mas este ministro não conhece o conceito de responsabilidades sobre incidentes ocorridos durante o “seu turno de vigia” (como diria Lord Carrington, posteriormente secretário-geral da OTAN, “on my watch”) e não só não se demitiu como, também, se alcandorou ao muito prestigiado cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros.

Felizmente, o mérito acaba sempre por ser reconhecido…