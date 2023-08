Os papistas e o Papa

Em nenhum momento tive razões para pensar que a JMJ não seria um “sucesso”, quando a opção foi esvaziar Lisboa e mobilizar todos os seus recursos, com custos que ninguém se dará ao trabalho de contabilizar. O orgulho nacional está inchado e ninguém se perguntará por que Cracóvia custou €48 milhões, apenas €4 milhões deles públicos, Madrid €51 milhões, apenas com isenções fiscais, e Panamá €19 milhões, sem gastos públicos, enquanto Lisboa pode custar €160 milhões, metade pago pelo Estado, só rivalizando com o Rio de Janeiro, que custou €136 milhões, €72 milhões públicos. É natural que o Vaticano ache que foi a melhor jornada de todas. Tudo isto tresanda a Euro 2004.

