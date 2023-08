Obituário: William Friedkin, o homem que deu vida a "O Exorcista"

Muitos parecem viver uma vida dividida entre a sua profissão e o que gostariam realmente de fazer, como se tivessem duas vidas: uma durante o dia e outra nas horas vagas. Há informáticos que só gostam de cozinhar; médicos que são cripto-jardineiros; advogados que são poetas no seu tempo livre. As artes costumam ficar reservadas ao tempo livre, porque é mais fácil viver da informática, da medicina, da advocacia do que da cozinha, da jardinagem, da poesia. Mas nem todos os casos serão iguais. Pode haver quem não tenha condições para ser jardineiro a tempo inteiro e pode haver quem não tenha coragem de assumir que o seu potencial como jardineiro ficará para sempre reduzido a umas horas ao fim-de-semana. Também há que ter espaço. Há que viver num país com oportunidades.