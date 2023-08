Beatificação na Igreja

A visita do Papa Francisco a Portugal foi um sucesso a vários níveis. Ainda antes da visita, ele reconheceu num decreto as virtudes heroicas da irmã Lúcia, que morreu em 2005. Falta agora validar um milagre associado à vidente de Fátima para que ela possa ser beatificada. Os seus dois irmãos, Francisco e Jacinta, foram canonizados (tornando-se santos) pelo mesmo Papa Francisco em 2017.

Na Igreja Católica, a beatificação, primeiro, e a canonização, de seguida, são as etapas mais elevadas no reconhecimento pessoal. Os beatos podem ser venerados no local associado à sua vida, normalmente a diocese onde viveram ou morreram. Já os santos podem ser referidos nas liturgias em qualquer ponto do mundo e podem ter igrejas dedicadas a eles. Para ser beatificada, a pessoa tem de exibir virtudes, como a fé e a caridade, consistentes com a teologia católica. Para alguns isso implica uma vida exemplar e para outros (não exclusivamente) implica a veneração e o culto por parte das populações. O martírio, tradicionalmente definido como sendo morto pelas suas crenças cristãs, é outra característica comum a muitos beatos. Em 2017, o Papa Francisco alargou o conceito de martírio a atos de heroísmo que não impliquem ser morto por outros, mas antes dar a vida pelo amor aos outros.