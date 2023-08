A sina de destruir sonhos e não construir impérios

Quando, no final do século passado, a Portugal Telecom e a Telefónica decidiram entrar no mercado brasileiro, as duas empresas falavam de igual para igual. Havia um claro respeito por aquilo que era a operadora portuguesa. A empresa espanhola era pouco maior do que a sua rival lusa. O trabalho feito pelos portugueses naquele difícil mercado levou a Telefónica a ter de partilhar o mercado das telecomunicações móveis na constituição da operadora Vivo, uma parceria inédita e de extremo sucesso. Estávamos em 2003.

Decorreram 20 anos. A Telefónica é um gigante mundial. Detém não só a Vivo, o maior operador da América do Sul, como operações vencedoras em 13 países. Tem quase 400 milhões de clientes, mais de 100 mil empregados e é responsável por criar mais de 1.200.000 empregos entre diretos e indiretos. A Portugal Telecom não existe.