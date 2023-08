A Jornada Mundial da Juventude revelou a Igreja que está para além das polémicas

A JMJ, que acompanhei sobretudo pela televisão, fizeram-me pensar para além dos momentos vividos na semana passada. É que a alegria e a fé de milhares e milhares de jovens dos quatro cantos do mundo foi contagiante. Eles mostraram ao país uma Igreja diferente, longe dos estereótipos que ficaram do século XIX, de beatas fanáticas e padres gulosos. Sobretudo, mostraram a instituição que está para além dos casos mediáticos, como o dos abusos, um tema da maior gravidade e que não pode ser evitado. Mas as generalizações costumam distorcer os factos. Sendo que a gravidade dos abusos não é qualificável pelo seu número – um único abuso é de uma gravidade extrema – não é sério reduzir a exposição da Igreja no espaço público unicamente ao tema.

A Igreja é uma instituição com uma notável capacidade de adaptação. Na segunda metade do século XIX, o positivismo, o marxismo e a perda do poder temporal (em 1870, resultado da unificação italiana) indiciavam que a Igreja teria entrado num processo de irreversível contração. Porém, a resposta chegou. Leão XIII protagonizou a tardia reação da Igreja aos problemas sociais, com a sua encíclica Rerum Novarum a estabelecer as bases da democracia cristã. No século XX, todos os Papas souberam estar à altura, isto em contraste com séculos anteriores, onde muitos foram sofríveis.

Olhando para os mais recentes, temos João XXIII como um Papa crucial, que devia ser olhado com mais atenção. João XXIII foi o ponto de partida para pontificados mais próximos e para o incentivo dos movimentos de leigos, que tiveram um papel fundamental na revitalização da Igreja, e que hoje são fundamentais. Também, foi o Papa do ecumenismo, das reformas (Concílio Vaticano II) e da compreensão. Esta compreensão pelo próximo valeu-lhe a incompreensão dos intolerantes. Diria que o pontificado de Francisco enquadra-se nesta linha, até pelas reações que suscita. João XXIII não devia ter sido canonizado no mesmo dia que João Paulo II. Sendo este um Papa mais recente e mediático, o facto acabou por tornar discreta a elevação de João XXIII aos altares, o que não faz justiça à sua importância.

Na semana passada, a Igreja destapou ao país o seu lado solar. Num tempo de vacuidades, foi entusiasmante assistir à alegria de milhões, mobilizados pela fé e pela vontade de contribuir para uma sociedade mais humana. Foi comovente assistir à mobilização de milhares de voluntários que, generosamente, deram o seu tempo e saber para que a JMJ fosse possível. Foi consolador confirmar que o mundo continua a ter referências. A força da voz do papa Francisco advém da arte como diz coisas complexas de forma simples. Da sua bondade, coragem, e da maneira como chega ao coração das pessoas.

Confesso-vos que, de inicio, estava cético em relação à JMJ. Planeava nem sequer pôr os pés em Lisboa, tal o horror que tenho a multidões. Depois, comecei a ficar contagiado pela alegria em volta, alegria que respeitou os demais. Infelizmente, os ajuntamentos a que estamos habituados são tribais e costumam resultar em violência e rastos de destruição. Este foi diferente. Sobretudo, foi diferente porque o exemplo de civismo, alegria e fé, teve impacto tanto em católicos, como em não católicos, e pode ajudar a repensar muita coisa. Depois de ter assistido a vários momentos pela televisão, acabei por fim por participar num dos mais significativos. Então, fechei os olhos e estive quase a embarcar no espírito do momento. A JMJ teve impacto em muitas vidas.