Quem quer mudar é, a maior parte das vezes, incompreendido e contestado. E o Papa, evidentemente, não foge à regra, até porque lidera uma entidade com mais de dois mil anos de existência, com muitas centenas de milhões de seguidores, com muitos milhares de cardeais, bispos e padres e com propósitos e presença, por natureza, universais.

O atual Papa personificou, desde o primeiro momento, a vontade de mudança que os membros do Concílio que o elegeu quiseram, inequivocamente, manifestar: é o primeiro Papa nascido na América do Sul, o primeiro Papa não europeu em mais de mil e duzentos anos, o primeiro Papa que escolheu o nome Francisco, significando o seu apego à figura e ao legado de São Francisco de Assis.

Uma religião não é uma ideologia ou um programa político, que se podem ir modificando ou revendo ao sabor da experiência ou da conveniência dos protagonistas. Assenta em dogmas e na fé, algo que, evidentemente, não é negociável ou reformável. Esse é o preço da transcendência que representa. É a sua força, mas igualmente ser uma fragilidade, se se acantonar apenas dentro de si mesma.

Precisamente por isso, há que nunca esquecer que uma religião é, também, uma comunidade de pessoas que comungam dos mesmos valores e uma organização em que se integram e que as representa, ou seja, uma igreja. Uma igreja que se deve posicionar face aos principais problemas que afectam as sociedades em que se insere. E isso implica a capacidade de perceber o sentido da evolução destas e de apontar caminhos de futuro, sempre sem perder os seus traços doutrinários essenciais.

Dito de outra forma: nos dias de hoje, mais do que em qualquer outro momento da história, impõe-se às igrejas que sejam capazes de encontrar o equilíbrio certo entre tradição e modernidade. A tradição que faz delas o que são, a modernidade sem a qual porão em causa a capacidade de atração de novos fiéis ou, até, perderão aqueles que o são.

A Igreja Católica não é, claro, exceção a essa regra. E, do meu ponto de vista, Francisco tem-no compreendido de modo exemplar.

Desde logo, não cede na reafirmação dos valores fundamentais do catolicismo, como sucede com a centralidade da vida humana (o que o levou, num dos discursos que agora fez em Lisboa, a deixar críticas à legalização da eutanásia), o amor ao próximo, a misericórdia, o perdão, a inclusão (não hesitando, assim, em afastar-se daqueles que parecem preferir um Deus vingativo e punitivo a um Deus compassivo e de bondade).

Ao mesmo tempo, percebe muito bem – sempre compreendeu, diria até - que a Igreja Católica tem de ser capaz de “por o dedo na ferida” e de dar esperança aos que já a não têm ou estão em vias de a abandonar. Uma Igreja que é de todos, mas que está, antes do mais, ao lado dos mais esquecidos, dos mais frágeis, dos mais desprotegidos.

E tudo isso sem qualquer receio dos epítetos com que alguns o mimoseiam ou das catalogações supostamente ideológicas em que outros o querem acantonar.

Os discursos que nos deixou na Jornada Mundial da Juventude são prova clara – mais uma, se necessário fosse – dessa sua postura. Recordemos, por exemplo, as críticas que fez ao desnorte que tem marcado a atitude política dos líderes europeus, incapazes de compreender a função central que, na defesa dos valores essenciais, deve caber ao Velho Continente, a condenação dos que, sem qualquer respeito ou consideração pela vida humana, promovem a emigração ilegal, a rejeição de uma economia exclusivamente baseada na ideia de lucro, alheia à ideia de realização do bem comum, o chamamento à tarefa de defender a nossa “casa comum”, antes que seja tarde demais.

Nos seus pressupostos essenciais, não se trata, contudo, de nada de verdadeiramente novo, mas, sobretudo, da adaptação aos tempos que vivemos dos princípios que marcam a Doutrina Social da Igreja desde o seu surgimento com a encíclica Rerum Novarum, dada à estampa por Leão XIII em 1891. Mas, há que reconhecê-lo, fazendo-o de uma forma e com uma amplitude e determinação sem paralelo no passado.

Quanto maior é a tempestade, maior tem de ser a lucidez, a coragem e a determinação do timoneiro. Por isso, Francisco é, a meu ver, o homem certo, no lugar certo, na altura certa. Que a Providência lhe permita continuar a sua obra ainda por muitos anos.