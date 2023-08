As Causas. O positivo e o silenciado

Não sei se é do Verão ou se estou a ficar velho, mas hoje os temas que realço merecem sinais positivos. E, no entanto, lamento que algumas palavras não tenham sido ouvidas e alguns temas não estejam a ser debatidos. JMJ: REALCES E FUTURO Assistir, ainda que pela televisão, ao cair da noite e ao nascer da alvorada sobre o Tejo e sobre 1 milhão e meio de peregrinos é uma experiência inesquecível. Posso imaginar o que terá sido estar lá. De tanta coisa que poderia partilhar, gostaria de realçar que: a) Durante uma semana, jovens de todo o Mundo estiveram em Lisboa e não houve sinal de nada do que as televisões e as redes sociais nos revelam em regra nas “raves”, “viagens de finalistas”, “manifestações de jovens”: pura simplesmente não se viram destruições, enfrentamento da polícia, gritos e mensagens negativas, bebedeiras coletivas; b) Os jovens riam, tinham genuína alegria, rezavam, dançavam, cantavam, numa palavra partilhavam, e em tudo se sentia a presença de Deus, se falava de Jesus Cristo e de Nossa Senhora; c) Não se via por ali masoquismo, autoflagelação, insistência em realçar os erros e as falhas da Igreja, antes se sentindo que desses horrores se via nascer uma vontade de ser Igreja Nova e de o ser a olhar para o futuro. Para prova disso tudo vejam esta imagem digna da “Ode à Alegria” de Schiller/Beethoven.

Muito haveria para dizer sobre o que se vai seguir, mas no essencial em minha opinião o resumo é o seguinte: a) Vai ouvir-se falar muito mais de Deus em Portugal: os milhões que ali estiveram ou assistiram à distância tiveram um momento de “agnórise” (uma revelação que nos altera e obriga a uma ideia mais exata do que nos rodeia e de nós mesmos); b) Os católicos vão passar a estar mais ativos no espaço público enquanto tais: de algum modo se perdeu o medo da afirmação e se ganhou a coragem da ação; c) A hierarquia da Igreja Católica portuguesa não pode perder esta oportunidade para tornar em católicos praticantes as centenas de milhares que estiveram em comunhão e que não o são, o que implica acima de tudo deixar entrar a alegria, o informalismo e a ousadia nas Igrejas, e abrir-se para os outros que não apenas para os mesmos de sempre. VIA SACRA: LIBERDADE E DEMOCRACIA? Mais do que o esmagador Parque Tejo, a cerimónia da Via Sacra, perante 800 000 peregrinos no Parque Eduardo VII, foi para mim o momento da JMJ: místico, de efusão artística e de registo de valores essenciais. Não o irei esquecer por muitos anos que ainda viva. Mas, hélas, “não há bela sem senão”. A Via Sacra ou, como é mais correto, a “via crucis” é de algum modo a simbólica revisitação dos últimos dias de Jesus Cristo e declina-se em 14 Estações desde a sua condenação à morte até à sepultura. No final quase que me apeteceu que fosse possível haver pelo menos mais duas Estações, para se poder invocar duas outras “fragilidades do Mundo” que não surgiam no belíssimo guião (divulgado pela “Vatican News”) preparado por 50 jovens. Essas duas Estações adicionais diriam muitíssimo a muitos milhões de jovens que não vivem na Europa, ao contrário provavelmente da maioria dos que prepararam o guião e que talvez por isso optaram por não o realçar. A primeira fragilidade pede a palavra “Liberdade” e a segunda chama pela palavra “Democracia”. A falta delas em países que, em território e população, correspondem a bem mais de metade da “Casa Comum”, são “fragilidades do Mundo” e estão no processo genético de muitas das que, ainda bem, não foram esquecidas. Tenho a certeza de que, por exemplo, esses valores esquecidos têm alta prioridade para: a) Um jovem tibetano que viva no exílio ou no seu País ocupado, sabendo que o Partido Comunista Chinês considera que só um partido ateu pode decidir em que criança reencarnará o Dalai Lama; b) Um jovem saudita que seja cristão e não possa ter um lugar de culto no seu País; c) Uma jovem iraniana que queira estudar e ter uma vida independente; d) Um jovem venezuelano, condenado à miséria ou à emigração por não conseguir sobreviver num País que tem tudo para ser rico; e) Um jovem russo, impedido de afirmar a sua orientação sexual; f) Um jovem nicaraguense que pode ser detido sem direitos fundamentais porque alguém o denunciou ao regime de Daniel Ortega e assim irá apodrecer na cadeia; g) Um jovem muçulmano na India que queira praticar a sua fé sem receio; h) Um jovem sujeito à repressão totalitária, como na Coreia do Norte e em muitos outros lugares. Acredito que todos eles escolheriam (pelo menos também) a falta de Liberdade e de Democracia como fragilidades do Mundo. Essas fragilidades revelam-se nos oito exemplos, infelizmente não faltando muito mais países com fragilidades idênticas, desde logo muitos países africanos onde os cristãos são perseguidos. A Via Sacra avançava para cada fragilidade com uma via de solução. Para algumas das 14, e para estas que exemplifiquei, a Liberdade e a Democracia são o bálsamo. Por isso é pena que estas duas palavras não tenham estado na voz dos que falaram na Via Sacra e quase nunca se tivessem ouvido na JMJ. Ou foram ditas de modo inaudível. Talvez um dia eu explique como nasce este vazio de dois valores tão essenciais. Para hoje basta-me deixar registada a minha mágoa. OPOSIÇÃO: REFORMAS PARA SAÚDE Muito do que é importante é realmente, vezes de mais, inaudível. Num plano menos universal, mas não apenas importante, é isso o que se está a passar com algumas propostas vindas de partidos de oposição, para reformas em setores tão essenciais como a Habitação e a Saúde. Curiosamente, o silêncio com que são tratados lembra a quase clandestinidade a que antes da JMJ se sentiam votados fora dos lugares de culto – ao menos em Portugal – as centenas de milhar de católicos que “falaram” esta semana. Vejamos hoje o exemplo da Saúde. Há cerca de um mês o PSD (“Agenda Mobilizadora 2030/2040”) e a Iniciativa Liberal (“SUA Saúde – Sistema Universal de Acesso à Saúde”) lançaram as suas propostas para melhorar o nosso sistema de saúde que está em muito mau estado, quer em termos objetivos, quer na perceção dos utentes, quer na comparação com outros países europeus.

Antes do mais, fiz o que provavelmente quase ninguém com acesso regular aos media (jornalistas e comentadores) achou dever fazer: li com cuidado e atenção os dois documentos. Da leitura conclui que o PSD e a IL têm muito em comum nas suas propostas: a) Coincidem no diagnóstico e na comparação com a realidade europeia; b) Criticam a situação atual de que o Estado quer ser cada vez mais o prestador exclusivo de cuidados de saúde; c) Respeitam e tentam potenciar o conteúdo constitucional do Direito à Saúde sem exclusões; d) Inspiram-se nas melhores práticas europeias; e) Querem potenciar a concorrência entre Estado, Setor Privado e Setor Social, o que favorece o consumidor, controla custos e aumenta a qualidade/inovação. Mas, como é natural, também há diferenças entre eles: a) O PSD dedica muita atenção a recordar o que fez no passado, o IL é muito mais prospetivo; b) O PSD apresenta um objetivo muito ambicioso a médio prazo (Portugal passar da “cauda dos países mais desenvolvidos” para o TOP 15 em 2030 e TOP 10 em 2040), e concentra-se em reformas concretas sem optar por apresentar uma nova Lei de Bases; c) O IL opta por propor um novo sistema de proteção (o “SUA Saúde”), inspirado em especial nos Países Baixos, e apresenta para isso o “Projeto de Lei de Bases do SUA Saúde” no qual o SNS reformado será apenas um dos pilares; d) O PSD, no fundo, opta por uma estratégia de pequenos passos e o IL por uma reforma sistémica. PSD E IL: CAMINHO PARA DOIS ANOS Como tenho dito, o PSD e o IL (e também o CDS) estão condenados em eleições legislativas a concorrer coligados, se quiserem formar Governo e se o fizerem terão todas as condições objetivas para conseguir. Pelo caminho têm eleições em que são rivais (Madeira e Europeias), mas devem gradualmente gerar a perceção nos eleitores de que são compatíveis, formam uma alternativa consistente à estatização socialista e importam as melhores práticas e soluções de países europeus. Que o IL seja mais liberal e mais ousado é natural: essa é a sua ideologia de referência, ainda está na fase “start up” e não tem as “nuances” ideológicas que o PSD (como partido “catch all” ou de “grande tenda”) naturalmente e muito bem preserva. Que o PSD recorde o passado (cada vez mais longínquo, pois não governa quase há 10 anos e o seu último ciclo de governação terminou no Século passado) e nele aponte ao futuro a médio prazo é também natural: é um partido em fase não expansiva, tem na memória afetiva o cimento da sua coesão e dificilmente poderia gerar um sistema novo sem tensões internas. Finalmente, têm ambos um problema comum: a dificuldade em conseguir que as televisões apostem em divulgar estes programas, a falta de uma estratégia de comunicação e de comunicadores respeitados dispostos a dar a cara pelos projetos, mesmo que concordem com eles. Por isso sobre o programa do PSD os jornais – cada vez mais posicionados à Esquerda ou preocupados em que não os cataloguem como posicionados à Direita – ou não falaram ou deram tempo de antena a pessoas como Isabel do Carmo. E sobre o IL nada vi que fosse diferente. Não é assim que se faz Cidadania, mas o PSD e a IL disso também têm parte da responsabilidade. O ELOGIO A JMJ foi um sucesso muito acima das expetativas, mesmo das mais otimistas. E até um católico providencialista concordará que merecem elogios muitas pessoas e instituições. É impossível todos referir, pelo que realço – por o merecerem acima dos outros - D. Américo Aguiar (e através dele a Igreja Católica), Carlos Moedas (e com ele a Câmara de Lisboa e outras autarquias – sobretudo na zona de Lisboa – que muito participaram), Ana Catarina Mendes (e nela outros Ministros com papel chave) e o Presidente da República, cujo entusiasmo e empatia a todos energizou. LER É O MELHOR REMÉDIO Roger Scruton, um grande intelectual conservador britânico – que foi decisivo no processo de saída do universo concentracionário soviético dos então chamados Países de Leste – publicou entre outros os dois livros que hoje sugiro, ambos editados na Guerra e Paz, por Manuel Fonseca: “Como ser um Conservador” (2014) e “Beleza – Uma muito breve introdução” (2009) que saiu agora em Portugal.